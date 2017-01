Walter Nudo: "Dopo la depressione sono rinato grazie ai miei figli"

12:41 - La fede ritrovata, gli esordi a "Carabinieri" e "Fantozzi", il sogno americano, i figli, l'Isola dei Famosi. Walter Nudo torna in tv e a "Domenica Live", nel salotto di Barbara d'Urso racconta la sua nuova vita e il rapporto con i figli: "Negli anni Novanta ero depresso, sono vivo grazie ai miei due figli. Adesso mi sono risposato e lavoro molto in America".

Walter racconta di quando nel 1990 faceva lo spogliarellista tra il Texas e l'Alaska, subito dopo venne eletto l'uomo più bello del mondo: "Ma mi rispedirono in Italia, scoprirono che ero senza permesso di soggiorno, quindi l'immigrazione mi ha mandato in carcere. Qui incontrai la mamma dei miei due figli. Oggi non siamo più sposati, ci siamo separati 10 o 12 anni fa. Adesso sono di nuovo sposato. Lei è francese, quest'anno stiamo un po' distanti perché lei vive a Firenze ma ci vogliamo bene".



Ai tempi dell'Isola dei Famosi Walter racconta di aver vissuto un bruttissimo periodo di depressione: "Avevo perso soldi e notorietà ma per i miei figli ero il loro papà e questo mi dava forza. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto e se mi alzavo andavo a sdraiarmi sul divano. Ma poi ho capito che l'interesse dei miei figli era più importante del mio. Li ho accompagnati a scuola portandomi dietro le scarpette per correre. E' stata una cosa graduale: il primo giorno li porti in ritardo a scuola ma poi non lo fai più perché non vuoi fargli fare una figuraccia davanti al resto dei compagni. Come dicevo, il loro bene diventa più importante del tuo".