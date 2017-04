Vladimir Luxuria: "Vi svelo il mio rito scaramantico per l'Isola"

Alla vigilia della finale dell' Isola dei famosi Vladimir Luxuria svela a " Mistero Magazine ", il significato del rito che compie prima di andare in onda: l’apertura di una scatolina contenente il misterioso 'pelo di cozza'. "E' una cozza gigante che cresce nel mare della Sardegna e che produce un po’ di pelo. Lo tengo in mano ed esprimo un desiderio, l’ho fatto anche con Alessia Marcuzzi prima di ogni diretta dell’Isola dei famosi".

Il rituale di Luxuria ha origini lontanissime, che risalgono agli antichi egizi. "L'amuleto me lo ha donato Chiara Vigo - prosegue nell'intervista ad Aldo Dalla Vecchia - responsabile del Museo del bisso a Sant’Antioco, in Sardegna (il museo ha chiuso lo scorso anno ndr.). E' l'unica erede al mondo di questa tradizione millenaria che risale all'antico Egitto, quando i faraoni si facevano fare i paramenti con il bisso, detto anche seta di mare".



Un rito mistico a cui si affida prima di ogni diretta, per chiedere sostegno a qualche forza soprannaturale. D'altra parte Luxuria ha già avuto contatti con gli spiriti e dentro di lei potrebbe addirittura risiedere l'anima di una donna. "La casa in cui vivevo era infestata dal fantasma di una donna che si affacciava alla finestra di una camera segreta, in cui riuscii ad entrare dopo molte insistenze" ha raccontato "Forse la spiegazione mistica della mia transessualità è da cercare proprio nella stanza segreta, con il fantasma di quella donna che si è impossessato di me!".