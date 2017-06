Vladimir Luxuria piange in tv: "Devo tanto a mia mamma"

I ricordi d'infanzia, la famiglia e la battaglia di Vladimiro Guadagno per essere se stesso. Ovvero Vladimir Luxuria . L'opinionista dell'Isola dei Famosi parla del suo percorso a " Domenica Live " e si commuove quando la mamma le legge una lettera: "Sei diventato un esempio di onestà verso te stessa e gli altri".

"Ho sempre pensato che per farsi amare da un altro - ha spiegato Luxuria - non devi solo aspettare a braccia conserte, ma anche tu fare i primi passi. E' stato un lavoro reciproco. Una volta una persona ha detto a mia madre 'Tuo figlio è ri...ione' e lei ha risposto: 'Sì, lo so, ma tu sei l'ultimo a saperlo'...".

Vladimir racconta anche di quando adolescente ha provato a fidanzarsi con una ragazza: "Se avessi continuato a fingere avrei sofferto". Poi si è rivolta alla mamme, ai genitori: "Oggi è la festa delle mamme. Voglio fare gli auguri a tutte quelle mamme che amano i figli, indiscriminatamente. E ai gay e alle lesbiche che non hanno avuto la possibilità di farsi conoscere dai loro genitori e che, quando sono scomparsi, si sono pentiti di non aver fatto coming out. Quando ti manca un 'porto' è difficile affrontare le cattiverie del mondo".