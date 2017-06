Vladimir Luxuria incontra il suo hater: "Pensi sia uno scherzo della natura?"

Dopo aver letto una serie di "complimenti" Luxuria ha incontrato Marco, un ragazzo che pensa di essere stato chiamato dalle Iene per un pranzo con Ilary Blasi. Una volta scoperto lo scherzetto ci rimane un po' male, ma durante il giro in auto si lascia andare e confessa: "Non mi piacciono gli omosessuali, ma se li incontro per strada non è che li insulto. Vorrei invece sapere come ti senti tu quando leggi questi insulti".



"Io sono forte, non mi toccano" spiega Vladimir "Ma non pensi all'effetto che può avere su un ragazzo di 15-16 anni, magari in un momento di difficoltà? Per te finisce con una risata, ma per qualcuno potrebbe finire peggio". Dopo aver passato un po' di tempo con "lei" ("che bello, mi vede già più femminile!" gioisce l'opinionista), Marco ha poi pubblicato un selfie con Vladi, correlato dal commento "si odia quello che non si conosce".