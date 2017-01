Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini a Verissimo: "Siamo pronti per una nuova avventura"

Il countdown è iniziato: in attesa di una nuova edizione de L'Isola dei Famosi in partenza il 30 gennaio su Canale 5, Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini si raccontano a Verissimo, talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Opinionista in studio lei e inviato in Honduras lui, ecco come si preparano a vivere questa nuova avventura.