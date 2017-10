Vladimir Luxuria: "Ci sono donne che si piegano a favori sessuali in cambio della carriera"

“Purtroppo ci sono delle donne che accettano favori sessuali in cambio della carriera e donne che dicono di no e magari per questo motivo un film non se lo vedranno mai prodotto”. Vladimir Luxuria non cambia la sua opinione e a Pomeriggio Cinque rincara la dose dopo lo scontro avuto con Asia Argento. Motivo della discussione era stata, nei giorni scorsi, la denuncia dell'attrice per gli abusi subiti quando aveva 21 anni dal potente produttore di Hollywood Harvey Weinstein. “Quando ho letto le dichiarazioni di Asia ho subito avuto un moto di solidarietà perché sto sempre dalla parte delle donne”, ha ammesso l’ex parlamentare nel salotto di Barbara D’Urso. “Quando poi ho letto che ha continuato a frequentare quest’uomo, che accettava regali costosi, che prendeva l’aereo per andare da lui, che si è fatta produrre molti film, ho avuto dei dubbi sulla reale portata di tale violenza proprio nel rispetto delle donne che la violenza l’hanno subita non in cambio di un film prodotto o per motivi di carriera”, ha aggiunto la Luxuria. "Fino a che le donne dicono di si gli uomini continueranno ad avere questo potere".