Vladimir Luxuria attacca Luigi Favoloso: "Ha scambiato la casa del GF con CasaPound"

Continua ad essere un'edizione molto discussa quella del Grande Fratello 15 condotta da Barbara d'Urso. Luigi Favoloso, ormai ex fidanzato di Nina Moric, è stato pubblicamente attaccato da Vladimir Luxuria che dal salotto di Domenica Live ha puntato il dito contro alcune considerazioni politiche fatte dall’imprenditore napoletano all’interno della casa di Cinecittà: "Uno che dice, in diretta su Grande Fratello, che la Festa della Liberazione è una festa sbagliata è uno che ha confuso la casa del Gf per CasaPound e dovrebbe stare molto più attento". La showgirl e presentatrice ha poi rincarato la dose sostenendo che la Moric, dopo averlo mollato, "lascerà anche CasaPound": "Conosco Nina e sono sicura che questo suo coinvolgimento sia dovuto a questo Luigi 'poco' Favoloso".