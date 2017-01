Vittorio Sgarbi, un discorso "al cane" per rispondere agli animalisti

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi non le manda a dire. Il critico ha postato un video sul suo profilo Facebook per rispondere agli animalisti che lo hanno denunciato per l'uso improprio della parola "capra". "Lo dirò quanto voglio", assicura l'ex sottosegretario. Poi, rivolgendosi a un cane: "Cane, ti dirò cane, o dovrò chiamarti Dio? Perché se ti chiamo cane ti potrei offendere, se ti chiamo Dio, offendo Dio".