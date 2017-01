Vittoria Schisano, la trans a Domenica Live: "Dopo Playboy sogno Sanremo"

A Domenica Live , Barbara d'Urso ha ospitato Vittoria Schisano , che ha raccontanto come è diventata la prima modella trans ad apparire sulla copertina di Playboy . "Essere lì riconosciuta come icona femminile, è davvero eccezionale", ha detto l'attrice, nata uomo con il nome di Giuseppe. Durante la trasmissione pomeridiana, ha voluto candidarsi pubblicamente per Sanremo 2017 a fianco di Carlo Conti : "Mi offro spontaneamente come valletta".

Durante la trasmissione, Vittoria ha raccontato di aver rinviato le nozze con il compagno Fabrizio, annunciate qualche mese fa sempre dalla d'Urso. "Avevamo deciso di andare a vivere assieme, come una coppia da cliché. Sono andata a vivere in albergo ma Fabrizio non è molto contento. Come tutti gli uomini, Fabrizio è geloso per la copertina di Playboy ma non gli ho mai nascosto nulla, gli ho sempre detto tutto" ha confidato.



L'attrice ha lavorato per molti anni a teatro, per poi debuttare in tv con la fiction "Mio figlio" accanto a Lando Buzzanca.