Virna Lisi, le ultime foto della diva italiana

Elegante e bellissima, con il sorriso sulle labbra. Sono queste le ultime foto di Virna Lisa, scattate a fine della scorsa estate per la fiction "E' la mia famiglia", pochi mesi prima della scomparsa. Uno shooting per mettere a punto l'abbigliamento e i dettagli del personaggio che avrebbe dovuto interpretare in tv . Purtroppo qualche settimana più tardi le fu diagnosticato un tumore e fu obbligata ad abbandonare il progetto.

"Era la fine di luglio quando ci salutammo, qualche settimana dopo si sarebbe battuto il primo ciak - ricorda il produttore Alberto Tarallo - Al ritorno dalle vacanze, però, Virna mi chiamò per dirmi che voleva parlarmi di persona. Mi accolse in casa sua con un sorriso e, prendendomi le mani tra le sue, mi rivelò di avere un cancro".



Nonostante il terribile momento che stava passando, il pensiero di Virna andò subito ai collaboratori. "Era convinta di poterlo sconfiggere, ma era preoccupata per le 70 persone della troupe - ricorda Taralli - Si sentiva responsabile nei loro confronti, ma la tranquillizzai: avrei anticipato l'inizio di un'altra serie così non avrebbero perso l'ingaggio. Virna era così: concreta e altruista, persino materna con le persone a cui voleva bene".