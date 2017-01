Virna Lisi, il ricordo affettuoso a "Supercinema"

15:25 - Venerdì 19 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, Antonello Sarno ricorda "l'angelo biondo" del cinema italiano attraverso i film, le interviste e le immagini più iconiche della sua lunga carriera artistica.

Nel corso della puntata di “Supercinema”, inoltre, un’intervista a Carlo Verdone (nelle sale per un giorno con la fiaba musicale di Gioacchino Rossini “Cenerentola”) e l’incontro con il cast di “Un Natale stupefacente”.



Lillo e Greg, tra i protagonisti del cinepanettone diretto da Volfango De Biasi, scherzando rivelano: "Il regalo che ci facciamo per Natale? Semplice… non vederci almeno per quel giorno!".