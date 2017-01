Violetta in tour in Italia prima dell'addio: "Nel mio futuro ci sarà sempre la musica"

15:06 - La febbre "Violetta" sta per tornare, e forse sarà l'ultima volta. Il tour "Violetta Live 2015" approda in Italia con uno show rinnovato "che avrà un sacco di sorprese con tutte le canzoni delle tre stagioni e nuove coreografie". E sul futuro dell'idolo delle ragazzine, la protagonista Martina Stoessel ammette a Tgcom24 che "non so ancora se ci sarà una quarta stagione, ma nel mio futuro ci sarà sempre la musica e il canto".

Uno spettacolo che potrebbe anche essere il passo d'addio per i protagonisti Violetta (Martina Stoessel), Ludmilla (Mercedes Lambre), Diego (Diego Dominguez), Leon (Jorge Blanco) e Federico (l'attore italiano Ruggero Pasquarelli).



Incontrerete i vostri fan italiani durante il tour, cosa avete in serbo per loro?

"Non vediamo l'ora di presentare il nostro show, che avrà un sacco di sorprese con tutte le canzoni e nuove coreografie. Non sappiamo ancora se ci sarà una quarta stagione. Manca ancora un anno e per ora siamo concentrati sul tour".



In Italia siete sempre accolti con calore...

"Ormai ci sentiamo davvero a casa, siamo sempre accolti da una grandissima allegria e da amore. Ed è incredibile se penso che la nostra serie è girata in Argentina, ma arriviamo qui e tutte le ragazze cantano le canzoni in spagnolo"



La terza stagione potrebbe essere l'ultima di Violetta, quali sono i progetti per il futuro?

Diego Dominguez "L'ultima settimana è stata emozionante per tutti, perché sapevamo che dopo ognuno avrebbe fatto cose diverse e avremmo sentito la mancanza del cast".

Martina Stoessel "Voglio continuare a dedicarmi alle mie passioni, quello che più mi sta a cuore è cercare attraverso la musica di trasmettere un messaggio positivo a tutti coloro che desidereranno continuare a seguirmi"

Jorge Blanco "Per il futuro ognuno di noi ha ambizioni diverse, ma grazie a Violetta abbiamo tutti una buona base da cui partire"



La serie kids per eccellenza, solo in Italia, conta 8 milioni e mezzo di telespettatori, 2 milioni e mezzo di libri a tema venduti, 160mila spettatori per l'ultimo tour del 2014, due dischi di platino e quattro dischi d'oro a compilation e album. Numeri impressionanti che, uniti al merchandising su licenza, dalla cancelleria all'abbigliamento, fanno di 'Violetta' un cult per le ragazzine di mezzo mondo.



La serie che ripartirà il 2 febbraio su Disney Channel (seconda parte della terza stagione) dando modo alle "V-Lovers" italiane di avere ancora di che appassionarsi. Il futuro invece e' ancora un mistero: una quarta stagione o un film di 'Violetta' sono poco piu' che rumors ai quali il cast non da' peso. Il destino di Martina Stoessel pare comunque legato inevitabilmente al mondo dello spettacolo.



Le date del tour "Violetta Live 2015":

Milano (30-31/1)

Bologna (1/2)

Firenze (3-4/2)

Roma (6-7-8/2)

Arena di Verona (11/9)

Adriatic Arena di Pesaro (13/9)