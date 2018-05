Violenza sulle donne, Silvio Berlusconi firma per la legge del "codice rosso"

Michelle Hunziker ha deciso di dare al suo nuovo programma "Vuoi Scommettere?" anche un valore sociale. Ha lanciato una sfida ai politici italiani: far approvare una legge che istituisca un codice rosso per tutte le denunce di violenza. In questo modo le autorità dovranno intervenire entro 24, massimo 48 ore, dando priorità assoluta a questi casi. Per questo ha deciso di far sottoscrivere un impegno scritto a chi potrebbe salire al governo in modo che questo passo in avanti nella difesa delle donne si realizzi sul serio. Il primo a firmare è Silvio Berlusconi che dichiara: "Noi riteniamo che lo stato abbia come primo dovere garantire la sicurezza dei suoi cittadini, in questo caso le donne". Il leader di FI dopo aver sottoscritto la lettera di impegno sottolinea: "E' un impegno che porteremo a termine, anche nei primi mesi della prossima legislatura".