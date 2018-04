Violenza sulle donne, Le Iene aiutano una ragazza maltrattata dal fidanzato

Un amore nato nelle migliori intenzioni, dove poi, gradualmente, i baci e le carezze vengono sostituiti da schiaffi, calci, pugni, violenze fisiche e psicologiche. L’ennesima storia di amore malato, che però, grazie a Le Iene, potrebbe avere un lieto fine. Matteo Viviani ha incontrato la mamma di Martina, una ragazza di 21 anni vittima di violenza da parte del suo fidanzato - con cui sta da quando aveva 15 anni - che gli ha scritto chiedendogli aiuto per tirare sua figlia fuori da quella storia, prima che sia troppo tardi.



Martina aveva deciso di lasciare il suo ragazzo l’anno scorso, era tornata a vivere da sua madre e a studiare ma poi, presa dai sensi di colpa e preoccupata per le minacce rivolte alla sua famiglia, era tornata a casa del fidanzato. Ed è proprio qui che Matteo Viviani ha incontrato la ragazza, che ha subito accettato di farsi aiutare. Non solo. Le Iene hanno voluto coinvolgere anche il ragazzo in un percorso di recupero. Mostratosi restio, in un primo momento, il ragazzo ha alla fine accettato di farsi prendere in carico da un centro per uomini maltrattanti, sotto le cure del dott. Luca Mazzucchelli. Martina è invece seguita, ora, dal Centro Ascolto e Soccorso Donna dell’Ospedale San Carlo di Milano.