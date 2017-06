Violazione del copyright dei programmi Mediaset: condannata Break.com

Passo avanti decisivo nella giurisprudenza che definisce uno degli illeciti più dannosi per gli editori, ovvero il furto di contenuti a fini di lucro a opera di piattaforme digitali. Con una sentenza del 29 aprile 2017 infatti la Corte d’Appello di Roma, Sezione Impresa, ha integralmente confermato la condanna di Break Media, uno dei maggiori web provider statunitensi, per "cooperazione colposa mediante omissione" nella diffusione illecita di programmi televisivi Mediaset.

Per chi investe realmente nella produzione di contenuti originali, ovvero gli editori quindi un vero successo. Break.com è uno dei più popolari distributori online di contenuti "humor" americani ed è tra i brand più redditizi di Defy Media: un gruppo da 500 milioni di visualizzazioni al mese.



La Corte d’Appello ha innanzitutto ribadito la giurisdizione italiana (dove ha sede la società danneggiata dall’illecito), rigettando l’eccezione di competenza negli Usa proposta dai legali di Break Media. Inoltre, recependo i più recenti precedenti comunitari, ha stabilito la piena responsabilità degli operatori di Internet anche quando s ono utenti terzi a diffondere illecitamente contenuti coperti da copyright.

Tanto più quando vengono utilizzati “sistemi operativi evoluti” direttamente finalizzati a mere “finalità di tornaconto economico”.



Due i nuovi elementi cardine del provvedimento: il primo prevede per il provider “l’obbligo attivo di intervento e di protezione” per impedire la prosecuzione degli illeciti; mentre il secondo chiarisce nuovamente che il titolare dei diritti non ha alcun obbligo preventivo di fornire agli aggregatori gli “url” (cioè gli indirizzi internet) dei contenuti illeciti, in quanto un tale onere non spetta al danneggiato bensì al provider stesso .