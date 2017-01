Vincenza Botti, per i lettori di Tgcom24.it è lei la vera Miss Italia

Per i lettori di Tgcom24.it è Vincenza Botti la vera Miss Italia . Anche se si è classificata terza, è stata la più votata nel sondaggio lanciato dal nostro sito con il 45 per cento delle preferenze: Letizia Moschin è arrivata seconda con il 28% e Alice Sabatini terza con il 27. Ragazza " curvy " - come si definisce lei stessa - ha 20 anni, è originaria di Vallo della Lucania e si è appena diplomata in ragioneria. La sua passione più grande? "La danza".

Come ama ripetere non si ferma davanti agli ostacoli e li affronta "a viso aperto". Vincenza è orgogliosa delle sue curve e rivendica il diritto di "mangiare la pasta senza sentirmi in colpa". "Vorrei conquistare la fascia di Curvy di Miss Italia - diceva presentandosi - perché credo di rappresentare in maniera prorompente ciò che una donna curvy deve essere e portare per una volta l'asticella della bellezza tipo fino alla taglia 46".