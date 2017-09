Victoria Silvstedt: “Io e Melania Trump amiche e compagne di stanza”

Victoria Silvstedt si racconta a DomenicaLive. In un’intervista a Barbara D’Urso la modella svedese che ha conquistato l’Italia ricorda gli inizi della sua carriera quando da giovane conviveva a Parigi con la first lady Melania Trump. “Eravamo entrambe agli inizi della nostra carriera di modelle, vivevamo in un piccolo appartamento a Parigi. Lei era una donna semplice, ma ambiziosa: sapeva già chi voleva diventare. Un pomeriggio, mentre eravamo a casa, mi ha raccontato che un giorno le sarebbe piaciuto diventare più famosa di Sophia Loren, e guardate un po’ dove è arrivata”.