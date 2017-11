Victoria Cabello, una malattia lunga tre anni: "Ora sono guarita"

"Ho vissuto tre anni da incubo, un calvario che non auguro a nessuno", così Victoria Cabello ha raccontato a Il Corriere della Sera la sua lotta contro la malattia di Lyme (la stessa che ha colpito Bella Hadid e Avril Lavigne ), poco conosciuta in Italia, che le ha impedito di lavorare per tanto tempo. La conduttrice 42enne ha rivelato: “Mi sentivo stanca, poi la cosa è andata peggiorando e ho dovuto fermarmi completamente".

"In un viaggio all’estero ho contratto la malattia di Lyme e ho vissuto un calvario che non auguro a nessuno. All’inizio mi sentivo tremendamente stanca, poi la cosa è andata peggiorando, ma non si arrivava a una diagnosi. Del resto sono sempre stata un po’ avanti: anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico in Italia ad aver sofferto di questa malattia. Resto una trend setter".



La presentatrice ora sta bene ma ha cambiato i suoi "piani": “Ho deciso di fare solo le cose che mi divertono”. Il primo step per il suo ritorno in tv è lo barca su DeAJunior per i Monchhichi: canterà la sigla e introdurrà i nuovi episodi della serie animata che spopolò negli anni 80.