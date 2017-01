Vhelade, "Insieme": dopo "Grand Hotel Chiambretti" ecco il primo singolo

L'abbiamo vista al "Grand Hotel Chiambretti", dare un tocco di classe con i suoi intermezzi musicali. Ora Vhelade pubblica il suo primo singolo Insieme, un brano che riflette sugli effetti distruttivi e annichilenti che la società contemporanea crea nell'animo umano. Solo l'amore per se stessi e per il tutto, può riuscire a risvegliarci da questo senso di torpore. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima esclusiva.