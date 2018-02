Veronica Panarello, tolta la patria potestà sul secondo figlio. La sorella Antonella: "Hanno fatto bene"

Veronica Panarello ha perso la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore. La giovane donna in carcere con l’accusa di aver ucciso il piccolo Loris Stival a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, non potrà neanche essere informata dell’evoluzione della crescita del suo secondogenito, che sarà sotto l’esclusiva responsabilità del padre, Davide Stival, il quale tra l’altro ha chiesto il divorzio dalla moglie.



A Pomeriggio Cinque parla in collegamento la sorella di Veronica, Antonella: “Il giudice ha fatto bene a decidere così. Dopo tutto ciò che ha fatto mia sorella tre anni fa cosa si aspettava, un “brava”? Il giudice è stato giusto. Ti dico che non ho contatti con nessuno nemmeno più con il padre dei miei nipoti. Il più piccolino ora ha sei anni e probabilmente non si ricorda più di sua mamma”, ha aggiunto Antonella ai microfoni di Barbara D’Urso.



“Veronica ha ucciso suo figlio, non ha fatto una cosa bella. Davide ha fatto bene a chiedere questa cosa ai giudici”, ha poi sottolineato la donna. Intanto l’avvocato della Panarello fa sapere ciò che la sua assistita gli ha riferito sulla vicenda: “Mio figlio deve sapere che la mamma ha fatto di tutto per poterlo incontrare”.