9 novembre 2014 Veronica Maya chiude l'incidente sexy con ironia: "Le tengo come todas" La conduttrice rimasta a seno nudo durante "Tale e quale show" si difende dalle critiche via Twitter e prova a superare quanto accaduto con un sorriso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:43 - Per Veronica Maya l'esperienza a "Tale e quale show" resterà di sicuro indimenticabile. Non tanto per questa o quella imitazione ma per il polverone sollevato con il fuori programma sexy avvenuto nel corso della finale, quando è rimasta completamente a seno nudo. Lei su Twitter si difende negando che la cosa fosse programmata e chiude tutte le polemiche con una battuta: "E per concludere con ironia... #letengocometodas".

Magari proprio "come todas" no. Anche perché è apparso evidente anche all'occhio meno scafato che Veronica sia ricorsa a qualche ritocchino. Cosa sulla quale lei accetta anche qualche ironia, visto che non più tardi di domenica mattina ha ritwittato un messaggio che diceva "E comunque Veronica, complimenti al chirurgo".



Più che per il seno ritoccato la conduttrice è stata attaccata da chi ha messo in dubbio che di incidente si sia trattato piuttosto che non di qualcosa di cercato per far parlare di sé. "Al di là di ogni singola opinione - tweeta lei -, mi spiace davvero tanto per l'imbarazzo causato dal fuori programma, è stato un incidente non voluto". Qualcuno prova a farle notare che con un vestito così il minimo sarebbe stato un reggiseno sotto o almeno dei copricapezzoli, ma lei ribatte "Sotto avevo corsetto steccato cucito ad una guaina contenitiva il tutto cucito al vestito!".