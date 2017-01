Veronica Ciardi provoca in mutande dentro il carrello della spesa

Cita Andy Wharol e si mette dentro un carrello della spesa, in mutande. Provocazione pop art per Veronica Ciardi che si paragona a un prodotto da comprare. L'ex concorrente del "Grande Fratello 10" posta selfie con il barattolo di Campbell's e riporta la celebre frase: "Nel futuro ognuno sarà famoso per quindici minuti". Nostalgia del passato?