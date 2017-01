Verissimo, una puntata speciale con tutto il cast de "Il Segreto"

"Verissimo" regala ai fan de "Il Segreto" una puntata speciale. Nel nuovo appuntamento della trasmissione, in onda sabato 13 febbraio, alle 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin ospiterà tutti i volti più amati della soap spagnola record di ascolti. In esclusiva in studio con il cast della telenovela, ci sarà pure l'ideatrice Aurora Guerra, autrice anche dell'altra soap spagnola in costume "Una Vita".