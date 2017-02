Verissimo: Stefano Bettarini e Dayane Mello. Vero amore?

Dopo i baci appassionati tra Dayane Mello e Stefano Bettarini sull'Isola dei Famosi, quello che poteva sembrare un semplice flirt sembra stia diventando, nonostante la distanza, qualcosa di più. Infatti, tra i due pare non esserci soltanto passione, ma anche un sentimento sincero. La modella brasiliana oggi, intervistata a Verissimo, parla dell'amore sbocciato con l'inviato e confessa a Silvia Toffanin: "Sono innamorata pazza di lui. Io sono qui che lo aspetto". A sugello di questo amore, dall'Honduras Stefano manda un videomessaggio a Dayane in cui dice "Mi manchi e non poco". Guarda il servizio in esclusiva a Verissimo.