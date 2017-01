Ottimi ascolti per " Verissimo ", che con l'intervista esclusiva a Robbie Williams ha sbaragliato la concorrenza. Il talk pomeridiano condotto da Silvia Toffanin si è confermato per la nona settimana consecutiva leader della sua fascia d'ascolto con uno share del 20.43% (19.36% sul target commerciale) e picchi di oltre 3 milioni di telespettatori . Ospiti del salotto tv anche Stefano Bettarini, Laura Freddi, Nek e tanti altri.

La popstar inglese ha presentato il nuovo disco "The Heavy Entertainment Show", facendo un bilancio della sua carriera: da icona del pop a musicista più matura. "Sono cambiato moltissimo in questi anni. Quando ho cominciato ero edonista e arrogante, ora invece sono un marito e padre di due bambini. La mia vita è molto cambiata e sto molto meglio sia a livello mentale che fisico".



Nel mezzo Williams ha affrontato anche una pesante crisi esistenziale "Nel 2006 mi sono ritirato dalla scene perché mi è esplosa la testa, sono tornato in rehab. Mi sono fermato completamente: la mia testa, il mio corpo e i miei arti. Ho capito che dovevo tornare a lavorare per dare un senso alla mia vita. Nel 2009 sono tornato con un nuovo album e da allora non mi sono più fermato".