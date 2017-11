Verissimo, Sandra Cervera: "La bellezza è un’arma a doppio taglio"

Capita molto di frequente che fiction e realtà si incontrino, soprattutto per quanto riguarda i temi trattati nel piccolo schermo, che altro non sono che una trasposizione di ciò che avviene nella società. In un periodo come questo, in cui dopo il caso Weinstein le molestie sulle donne sono un tema di discussione molto forte, Sandra Cervera, Emilia Balboa de "Il segreto", dice la sua a Verissimo durante un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. "È meraviglioso realizzare i tuoi sogni, ma non c’è un prezzo per tutto. La bellezza è un’arma a doppio taglio ma è sopravvalutata. Bisogna saper dire no", dice l’attrice spagnola. Poi una battuta sul suo personaggio: "È meravigliosa l’evoluzione che ha avuto Emilia, è bello vedere come sia diventata molto decisa e come sia cresciuta anche io con lei durante questi sei anni".