Verissimo, nuovo boom di ascolti: doppiata la concorrenza

Ennesimo boom di ascolti per Verissimo . Con 2.589.000 telespettatori e una share del 23%, il talk show condotto da Silvia Toffanin si conferma anche questa settimana leader incontrastato della sua fascia d’ascolto, segnando il suo miglior risultato stagionale. Verissimo, che aveva tra i suoi ospiti: Romina Power, Claudia Gerini e Marco Predolin , ha segnato picchi di quasi 3.000.000 di telespettatori, doppiando la concorrenza.

"Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!". Così Romina Power, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato dell'ex marito Al Bano. "Anch'io lo amo ancora" – ha aggiunto spiegando: "Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre".