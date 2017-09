Verissimo, Megan Montaner: "Un ritorno a Il Segreto? Chi può dirlo"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo l’attrice spagnola Megan Montaner, in Italia molta nota per aver vestito i panni della levatrice Pepa nella soap opera "Il Segreto". "E' un mio personaggio molto conosciuto, ma la vita e il lavoro vanno avanti, no?" sottolinea l’attrice ospite in studio. Rivedendo la sua interpretazione l’attrice ha ricordato: "Era la prima volta che facevo un ruolo importante. Avevo 22 anni, mi diedero un'opportunità importante, un'esperienza incredibile" sottolinea l’attrice che non chiude le porte a un eventuale ritorno: "Non si sa, chi può dirlo? Potrebbe essere." Megan ripercorre poi i suoi inizi: “Non pensavo di fare l'attrice, ho lavorato come cameriera e hostess per mantenermi". Sulla collaborazione con Raul Bova non ha dubbi: "E' un amore di uomo, mi ha aiutato molto ed è bellissimo."