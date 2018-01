Verissimo, Loretta Goggi: "Mina ha ispirato la mia vita di donna"

Gli esordi da bambina, i primi successi in tv, Sanremo, l’amore con Gianni Brezza e una donna che l’ha ispirata durante la sua vita. Loretta Goggi si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Verissimo ammettendo che Mina è stata un modello da seguire non solo a livello professionale: "Mina ha ispirato la mia vita di donna, ha sempre fatto delle scelte forti, vivendo la sua vita e rimanendo padrona di se stessa e delle sue idee". La cantante, attrici e conduttrici televisiva parla del suo rapporto con la bellezza: "Non mi sono mai sentita bella, anzi, mi sono spesso sentita una gran cozza. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un uomo che addirittura mi vedeva bellissima senza trucco". Ed è proprio quando vede le immagini del marito ammette: "La malattia l’ha portato via dai teleschermi, non da me perché siamo sempre insieme". E quando Silvia Toffanin le chiede come si faccia a sopravvivere al dolore per una perdita così, lei risponde: "Con la fede".