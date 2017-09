Verissimo, Il Segreto: le anteprime di Loreto Mauelon, alias Maria

Loreto Mauleon è Maria de il Segreto, ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin. Una delle attrici più amate dalla soap opera di Canale 5, ritorna dopo 400 puntate nella fiction e svela alcune anticipazioni delle prossime puntate in esclusiva per Verissimo. Dopo la sua fugace ricomparsa sul piccolo schermo, Maria decide di partire da Puente Viejo per tornare a Cuba da suo marito Gonzalo e da sua figlia Esperanza. Oltre a Maria a dire addio al famoso paese spagnolo è il dottor Lucas che, dopo la morte di sua moglie Sol, decide di partire con il piccolo Marcos abbandonando per sempre la soap. Cosa succederà ancora a Puente Viejo?