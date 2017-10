Verissimo, Gianluca Impastato: “La mia squalifica è ingiusta”

Gianluca Impastato, l'ultimo squalificato dal GfVip parla per la prima volta a Verissimo: “Sono triste perché quando sono uscito dalla casa sono tornato nella mia dimora e non avevo pagato la bolletta, così sono rimasto al buio”. Con questa battuta il comico di Colorado racconta della sua squalifica: “Alle 4.30 di mattina in casa stavo imitando Diego Abatantuono e mi è scappato, però ho la coscienza a posto. Ero convinto fosse uno scherzo, ero convinto ci fosse Diego, apro la porta rossa e mi aspetto Diego, entro in auto per raggiungere lo studio e quindi, no non era uno scherzo”. Impastato ha poi aggiunto: “Non mi capacito ancora di questa scelta. Penso di essere stato vittima di un’ingiustizia e rientrerei volentieri nella casa se mi fosse data la possibilità. Lì ho lasciato un pezzo di cuore, ho avuto modo di conoscere persone fantastiche con cui è nata una bella amicizia”. E continuano le gag: “Mi aspettavo di fare una bella figura e diciamo che non ci sono proprio riuscito. Ho collezionato dei due di picche incredibili. Ci ho provato, ma non ci è mai cascata nessuna”, ha scherzato il comico.