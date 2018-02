Verissimo, Filippa Lagerback confessa: “Stavo per lasciare Daniele”

L’amore, la carriera, la famiglia: Filippa Lagerback si racconta a Verissimo. La showgirl ed ex modella svedese, compagna di Daniele Bossari, racconta le tante difficoltà che, come tutte le coppie, ha dovuto superare insieme al suo uomo: “Daniele - racconta Filippa - si era molto chiuso in sé stesso negli ultimi anni perché è un uomo molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro. Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ terra bruciata intorno. Sono arrivata a dire a Daniele - prosegue la Lagerback - che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi. Mi sono sentita in colpa perché non capivo quanto Daniele stesse male”. Ma tutto è bene quel che finisce bene la coppia ora è più unita che mai. La Lagerback infatti, parlando con la Toffanin, aggiunge con il sorriso sulle labbra: “Siamo tornati a sorridere. Sono molto innamorata, io voglio proprio stare con quest’uomo".