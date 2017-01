Verissimo, da Gerry Scotti a Fabio Rovazzi nel salotto di Silvia Toffanin

L'ospite speciale è sicuramente uno dei volti più amati della televisione ovvero Gerry Scotti con un racconto inedito di cui non si sa altro al momento. Ma la puntata promette moltissimi altri personaggi celebri, come Enzo Iacchetti. Per la prima intervista dopo la nascita della figlia ospite del talk show anche Federica Nargi e sempre dal cast del “Bello delle donne”: Anna Galiena e Massimiliano Morra. Ritorna a Verissimo per celebrare il successo del suo ultimo singolo Fabio Rovazzi. E ancora, in studio Claudia Galanti e infine, per “Il Segreto”, il super protagonista Bosco (Francisco Ortiz) per la sua ultima intervista in veste di attore della soap e un volto amatissimo del il Secreto de Puente Viejo Emilia (Sandra Cervera)