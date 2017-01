Verissimo chiude in bellezza con Barbara d'Urso e Nancy Brilli

Per il gran finale del talk show condotto da Silvia Toffanin, una carrellata di ospiti e sorprese. Saranno a Verissimo: Nancy Brilli, Barbara D'Urso, Annalisa, Massimo Ghini, Mara Maionchi, Natalia Titova, Matteo Branciamore, Francesco Pannofino e Simone Montedoro. Inoltre, i neo sposini Chicca e Giovanni (ex concorrenti del Grande Fratello 13) vedranno per la prima volta le immagini più emozionanti del loro matrimonio.