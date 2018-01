Verissimo, Cecilia e Ignazio si raccontano: “Vogliamo un bambino”

La coppia del momento e il padre di lui che benedice pubblicamente l’unione: tutto questo succede a Verissimo dove Francesco Moser, il figlio Ignazio e la sua fidanzata Cecilia Rodriguez si lasciano intervistare da Silvia Toffanin. La coppia nata nella casa del GFVip continua a vivere il proprio amore anche lontano dalle telecamere: “Stiamo bene insieme e ci divertiamo, in futuro non vediamo un matrimonio ma ci piacerebbe avere un bambino”, dicono i due ragazzi.



Addirittura Cecilia pensa di fare una tripletta: “Tra 10 anni come minimo mi vedo con tre figli”, sottolinea la showgirl. Assieme a loro arriva il campione di ciclismo che parla della relazione tra il figlio e la Rodriguez: “Speriamo che Ignazio e Cecilia vadano d’accordo – dice lui incalzato dalle domande della Toffanin – All’inizio pensavo che una volta tornati a casa sarebbe finito tutto, invece, vedo che la cosa va avanti".



Sul futuro di suo figlio, l’ex ciclista afferma: “Sarei stato contento se avesse continuato a correre in bici, ma bisogna far fatica, allenarsi tanto e lui preferiva andare in discoteca – e aggiunge – Ignazio potrebbe essere il titolare della nostra azienda visto che ha il diploma in agraria, ma per ora non ci pensa”. Ma una cosa per papà Moser è certa: “Al momento della vendemmia, quando Cecilia verrà da noi la porteremo nei campi”.