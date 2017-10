Verissimo, Beppe Fiorello: "Mi sono emozionato ad entrare qui a Canale 5"

Beppe Fiorello si racconta a "Verissimo". In un'intervista a tu per tu con Silvia Toffanin il re della fiction gioca, scherza e parla di sé e del suo rapporto con Rosario Fiorello. L'attore ha anche ammesso di essersi emozionato a varcare di nuovo le porte di Mediaset: "Mi ricordo di quando avevo i capelli neri e cantavo, devo molto a Canale 5. Io sono nato qui, qui è cominciato tutto. Il Karaoke, le televendite devo molto a questa azienda e mi sono emozionato ad entrare da quella porta".



Beppe ha poi scherzato con il pubblico e con la Toffanin parlando della fiction Il Segreto: "Non applaudite, non sono Raimundo, calmatevi". L'attore oltre a ripercorrere il suo percorso nel mondo della recitazione, parla anche della sua storia di padre, fratello e figlio. E lascia anche una porta aperta per il futuro: "Io non firmo mai contratti d'esclusiva perciò sono libero".