Verissimo, Al Bano: “Non ho mai litigato con Romina”

Al Bano e Cristel Carrisi si raccontano a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin. La figlia del cantante pugliese e di Romina Power dimostra la serenità ritrovata in casa dopo il chiarimento tra i suoi genitori: “È stato un sollievo più che per noi figli, soprattutto per loro, perché credo che non faccia bene litigare per così tanto tempo”. Ma Al Bano ha la sua versione: “Non ho mai litigato con Romina, ma la differenza di vedute va risolta, senza scappare, bensì affrontando i problemi”. Cristel poi parla anche del suo addio al mondo della musica: “Hanno vinto gli haters. Non sopportavo più le loro parole”.