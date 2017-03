Il giorno venerdì 17 è ritenuto sfortunato in Italia e in altri paesi di origine greco-latina. L’origine di questo preconcetto si riconduce all’unione di due elementi estremamente negativi, ovvero il Venerdì Santo, giorno della morte di Gesù, e il numero 17 che, in tempi in cui la gente non sapeva nè leggere nè scrivere, veniva scambiato per la scritta latina "vixi", l'epitaffio che si trova sulle lapidi e dal significato "ho vissuto". A "Mattino 5" le parole dell'esperto.