Vanessa Ravizza è diventata mamma

Anche la felicità del calciatore è incontenibile e sul social network cinguetta: "Il goal più bello che potessi mai fare nella mia vita! Benvenuta Papina nostra!".



La coppia si era concessa una piccola "luna di miele" a Venezia alla fine di ottobre per festeggiare i trent'anni dell'ex gieffina: "Non smetterò mai di dirti quanto sono stata fortunata ad averti incontrato nella mia vita... ma sopratutto grazie per tutto l'amore che mi dai ogni giorno. E poi questo dono una figlia... non smetterò mai di urlare al mondo quanto TI AMO", è l'ultima dedica che Vanessa ha regalato a Manuel.