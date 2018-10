Valerio Merola: "Tradito da chi credevo amici, Battista e Silvestrin... Ora penso alla querela"

Del rapporto con Battista il conduttore racconta: "E dire che all’inizio ci eravamo avvicinati, c’era stato un abbraccio e anche delle lacrime. Avevamo scoperto che entrambe le nostri madri si chiamavano Anna e che tutte e due erano scomparse prematuramente. Nel ricordarle con dolore, ci siamo sentiti vicini. Questo momento così intimo ci aveva uniti e lo avevo percepito come amico. Quando ho visto che mi aveva nominato (dicendo non facevo i lavori di casa, cosa che non era vera), mi sono sentito tradito. L’amicizia per me è il valore più importante e così sono rimasto molto amareggiato".



Ma Merola rivolge la sua rabbia soprattutto verso Enrico Silvestrin, che lo avrebbe pesantemente diffamato: "Durante la diretta Silvestrin sparlava di me in continuazione, ma io non potevo replicare. Se avessi sentito da casa quello che è stato detto anch’io avrei votato contro Merola. Ho valutato con i miei legali la possibilità di fargli causa, ma ancora non ho fatto nulla. Non mi piacciono i tribunali, però se qualcuno mi offende pesantemente senza che io possa replicare...".



Ormai eliminato Valerio Merola anticipa quella che sarà la prossima “vittima” di quella che lui chiama “la diabolica coppia”: Eleonora Giorgi. "Eleonora è una donna squisita e meravigliosa. Potrebbe essere lei la prossima vittima. La vedono come una persona che ha capito la loro malvagità. La temono e la vogliono far fuori. Mi auguro che vengano tolti i malvagi da quella Casa. Quello che hanno fatto a me potrebbero farlo ad altri".