Valeria Marini sbarca in tv e cerca l'X-Father, il padre ideale per suo figlio

Questa è la volta buona. Valeria Marini stavolta sembra fare sul serio e per trovare il compagno ideale, che sia però anche e soprattutto un padre perfetto per suo figlio si affida ad un programma televisivo tutto suo. Un docu-reality, X-Father, che dovrebbe partire nella prossima stagione e che avrà come obiettivo quello di individuare l'uomo con il quale realizzare il sogno della sua vita, quello di diventare madre.