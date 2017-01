Valeria Graci: "Dietro il naso di Peppa dico quello che voglio ai politici"

09:25 - Ha preso un personaggio amatissimo dai bambini e lo ha trasformato in una irriverente inviata a Montecitorio che "molesta" i politici. Valeria Graci da un po’ di tempo è Peppa Pig, tra le protagoniste più divertenti di quest'anno di “Striscia la notizia”. "E' stata un’idea di quel genio di Antonio Ricci - dice lei a Tgcom24 -, all'inizio mi sembrava una follia, ora dietro quel naso mi diverto a dire quello che voglio".

La troviamo nel pieno del delirio promozionale del cinepanettone "Tu di che segno 6?", nel quale Valeria recita accanto a Gigi Proietti. Tra un ciak per il cinema e progetti che bollono in pentola per la prossima stagione televisiva e teatrale, la Graci è sepre più calata nel personaggio di Peppa. "Pensare che è nato per caso per far divertire mio figlio - racconta lei -, durante una vacanza nella quale non avevamo tv né tablet. Ho iniziato a imitarla e lui rideva come un matto. Così ho pensato potesse funzionare".



Le prime apparizioni sono state sul web...

Sì, abbiamo girato delle clip a Villa Pamphili e le ho messe su YouTube. Hanno avuto un successo incredibile. Anche perché io le ho spammate ovunque… Pure sulla pagina di Cristina Aguilera!



Poi cosa è successo?

Le ho proposte a "Made in sud" dove l'ho fatta per una stagione. Lì però ero un po’ fuori contesto, la parabola del personaggio si era un po’ esaurita. Poi è arrivata la proposta di Ricci.



Come è nata l’occasione di lavorare con "Striscia"?

Ero nel pieno di un trasloco e ho ricevuto una chiamata di quelle a cui non puoi dire di no. Sono stata convocata da Ricci "d'urgenza" a Segrate. Al momento dell'incontro ho fatto quella convinta, "sì, nessun problema...". Poi ripensandoci a casa mi sembrava una follia. E invece è andata bene.



E così adesso fai la “maiala” fuori da Montecitorio. Nessun imbarazzo?

Eccome! All'inizio mi vergognavo. Poi nessuno mi conosceva quindi era un po' complicato instaurare un rapporto con i politici. Adesso invece, grazie alla maschera, ho perso ogni imbarazzo. E mi diverto tantissimo.



Qual è il politico che sta più al gioco?

Ce ne sono tanti, soprattutto quelli che hanno bambini e conoscono il personaggio. Poi io non sono mai cattiva e loro fanno bella figura. Comunque con Pippo Civati è amore vero: lui è pazzo di me!



E quello che invece non ti può vedere?

Ecco, diciamo che non sono proprio in cima alle simpatie di Buttiglione…



In tutto questo hai trovato modo di partecipare al nuovo cinepanettone. Come è stata l’esperienza?

Ho lavorato con Proietti, devo aggiungere altro? E’ stata un’emozione fortissima. Quando me lo sono trovato davanti ho avuto le palpitazioni e mi tremavano le mani. E' dovuto intervenire Neri Parenti a dirmi di star calma e presentarmelo. Già il fatto di stare sul set con lui è stata una vittoria.



Progetti per il futuro?

Ovviamente vado avanti con "Striscia". Poi sto preparando un nuovo personaggio ma per ora è top secret. E infine con Davide Lubrano sto ultimando il mio spettacolo teatrale con il quale girerò l'Italia l'anno prossimo: "Arriverderci e Graci".