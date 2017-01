9 gennaio 2015 Valentina Cervi, dark lady "Solo per amore" L'attrice veste i panni dell'affascinante Gloria Keller nella nuova fiction di Canale 5 e al settimanale Vero racconta: "Il personaggio è molto diverso da me" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:58 - In "Solo per amore", la nuova fiction di Canale 5, Valentina Cervi è l'affascinante dark lady Gloria Keller. "Una donna forte e inattaccabile solo all'apparenza", racconta al settimanale "Vero". E subito sottolinea: "Il personaggio è molto diverso da me, io sono una mamma che non si stacca mai dalla figlia".

"Il ruolo della dark lady mi ha sempre affascinato - racconta - soprattutto il fatto che sia molto diverso da me. La mia Gloria è inattaccabile solo all'apparenza, è pronta a crollare da un momento all'altro. Cerca di nascondere la sua fragilità". D'altronde, secondo Valentina, spesso i personaggi negativi "sono tali perché custodiscono nel cuore una grossa ferita". Da un anno e mezzo la Cervi è diventata mamma di Margherita: "Mia figlia ha respirato da subito l'aria del set, a sei mesi era già con me al lavoro. E presto al cinema interpreterò proprio una mamma".