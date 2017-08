Valentina Borchi, l'estate la porta altrove con Morgan Ics

Lei, Valentina Borchi , è la finalista di " The Winner Is 2017 ". Lui, Morgan Ics , ha partecipato alla sesta edizione di " X Factor ". Dall'unione di questi due talenti è nato il brano " L'estate ci porta altrove ", di cui Tgcom24 offre il video in esclusiva. La canzone è un invito a cogliere i momenti sfuggenti della vita, lasciando alle spalle il passato e ignorando la paura di un futuro incerto.

Da una parte la potente voce di Valentina e dall'altra le taglienti parole scandite da Morgan Ics (feat), un contrasto che dà alla canzone un'incredibile energia.

"L'idea di proporre nelle mie serate estive una brano pieno di energia positiva - spiega la Borchi -, mi rende ancora più impaziente di portare la mia voce in molte località dove la voglia di ballare e divertirsi sono di casa. Dopo la visibilità avuta con 'the winner' abbiamo avuto un aumento di richieste per ospitate a vari eventi di piazza in molte parti d'Italia cosi distanti ma vicine tra loro per la voglia di uscire dalla routine ed andare 'altrove' e non pensarci mai più di tanto".