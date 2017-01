Usa, una super stagione di serie tv

Il 2017 segnerà il ritorno in tv di "Twin Peaks" sempre firmato da David Lynch e Mark Frost. Ci sarà parte del cast originale (Kyle MacLachlan, Miguel Ferrer, Kimmy Robertson, Harry Goaz, Dana Ashbrook e James Marshall) e nomi nuovi Laura Dern, Naomi Watts, Monica Bellucci).



Gli amanti di 24 si potranno tuffare in "24: Legacy", serie spin-off creata da Joel Surnow e Robert Cochran. Non ci sarà più Jack Bauer (Kiefer Sutherland) ma i dodici episodi vedranno protagonista l'agente Eric Carter (Corey Hawkins). Cast di prim'ordine per la nuova miniserie "Big Little Lies". Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley sono le protagoniste, tre madri alle prese con un misterioso omicidio. Dopo 8 anni arriva il sequel di "Prison Break": assisteremo alla reunion dei due fratelli Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell).



Se in estate crescerà la fibrillazione per la settima stagione de "Il Trono di Spade", il 2017 segnerà la terza stagione di "Fargo" che vede nel cast Ewan McGregor (interprete di due fratelli) e Carrie Coon.



Dopo "Arrow", "The Flash" e "Supergirl", Greg Berlanti produce il teen drama "Riverdale" basato sui personaggi creati da Archie Comics. In ambito di fumetti da segnalare i supererori Marvel che uniscono el forze pe rla prima volta in tv. Dopo il debutto di "Marvel's Iron Fist", Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones) si ritroveranno nel crossover "The Defenders". Sempre a proposito di supererori "Legion" è una nuova curiosa serie progettata come spin-off degli X-Men. Gli amanti di Star Trek saranno felici di rivedere in tv l'universo che gira intorno alla saga, in "Star Trek Discovery". La serie è ambientata circa un decennio prima della serie originale.



Basata sull'omonima serie di romanzi scritti da Lemony Snicket, "Una serie di sfortunati eventi" è interpretata da Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother"), segue le vicende di tre orfani perseguitati dal Conte Olaf. Non dimentichiamoci di "Taboo", miniserie prodotta da Ridley Scott che vede come protagonisti Tom Hardy ("Il Cavaliere Oscuro"), Jonathan Pryce (“Game of Thrones”) e Michael Kelly (“House of Cards"). Sarà la storia di un un uomo creduto morto che torna a Londra dall’Africa per riscuotere l’eredità del padre mai conosciuto.