Usa, Oprah Winfrey: "Non mi interessa correre per la presidenza"

Niente carriera politica per Oprah Winfrey. Dopo il discorso "presidenziale" fatto ai Golden Globe molti avevano ipotizzato per la stella della tv Usa un futuro da candidata alla Casa Bianca per le elezioni del 2020, ma lei ha subito smentito questa possibilità. "Non è una cosa che mi interessa. Non ho il Dna per farlo" ha detto in un'intervista al magazine "InStyle".