Usa, Megyn Kelly giornalista "anti-Trump" lascia la Fox

Megyn Kelly, giornalista e anchorwoman del "The Kelly File" e famosa in tutto il mondo per essere stata protagonista di un acceso scontro verbale con Donald Trump durante un dibattito, ha dato le dimissioni da Fox News per sbarcare sul network rivale, Nbc. D'altronde, la conduttrice si trova a un punto cruciale della sua carriera e dopo aver guadagnato sempre maggiore attenzione e popolarità proprio durante i mesi di campagna elettorale, è pronta al grande salto per un cachet rimasto ancora top secret. E' stato reso noto, invece, che il gruppo capitanato da Murdoch le avrebbe offerto più di venti milioni di dollari all'anno per restare.