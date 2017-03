Uranio impoverito, a Striscia la storia di Antonio Attianese

Striscia la notizia torna a parlare dell'uranio impoverito e racconta la storia di Antonio Attianese, un ex soldato italiano in missione in Afghanistan nel 2002 e nel 2003. Il militare è vittima di un carcinoma vescicale provocato dall'uranio impoverito presente nelle munizioni usate dall'esercito e denuncia di aver ricevuto delle intimidazioni dai propri superiori: "Mi hanno spinto a non rivolgermi a un avvocato".