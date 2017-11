Uomini e Donnne: un Matteo furioso nei confronti di Alex

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne troviamo il corteggiatore Matteo deluso dal comportamento del tronista Alex Migliorini che ha deciso di non presentarsi in esterna, al corteggiatore viene consegnato solo un biglietto in cui Alex dice di non volerlo vedere.

Matteo è arrabbiatissimo, vuole sapere il motivo di questo comportamento, si sente illuso e preso in giro e l’ingresso in studio senza neanche salutare lo conferma. Matteo lamenta la mancanza di coraggio di Alex: “Vieni in camerino e me ne parli, non mi lasci con un biglietto”.