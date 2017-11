Uomini e Donne: Valentina racconta piangendo il suo dramma

Valentina al centro dello studio, si trova a dover giustificare l’allontanamento di Nicola con il quale non è scoccata la scintilla. E’ molto emozionata e fatica a trovare le parole giuste. Le sue spiegazioni non sono sufficienti, Giorgio le chiede di approfondire le motivazioni della sua scelta.

La voce le trema, i toni si alterano cercando di darsi forza. Diversi corteggiatori intervengono cercando di trovare il bandolo della matassa e sollecitando delle risposte chiare. Alla fine Valentina cede alle lacrime e si spiega.



“Il problema è che io ho un paragone nella mia vita di un uomo che è stato forte con mia madre, l’ho perso giovane. Evidentemente io ho bisogno di un uomo che mi manifesti questa sua forza interiore, che sia sicuro di sé e più forte di me” Maria De Filippi interviene cercando di spiegare al pubblico che Valentina ha bisogno di trovare un uomo che, come il padre, la possa far sentire protetta e al sicuro.